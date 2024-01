Melbourne-Sieger Sinner weiter 4. ++ Sabalenka 2.

Auf und Ab und Auf für die Österreicher

Aus österreichischer Sicht verlor Sebastian Ofner drei Ränge und ist nun 40., Dominic Thiem verbesserte sich um zwei Positionen an die 90. Stelle. Beide sind am Wochenende beim Davis Cup in Limerick gegen Irland im Einsatz. Bei den Frauen ist die rekonvaleszente Julia Grabher aktuell auf Platz 103, Sinja Kraus verbesserte sich durch ihr ITF-Halbfinale in Porto um 15 Plätze an die 185. Position. Letztere spielt diese Woche in Linz dank einer Wildcard im Hauptbewerb und trifft in Runde 1 erstmals auf die Französin Clara Burel (WTA-52.).