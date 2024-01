Herzogs Südkorea trifft im Achtelfinale auf Saudis

Es wird ernst für Südkorea und Co-Trainer Andreas Herzog! Am Dienstag (17 Uhr MEZ) treffen die „Taegeuk Warriors“ im Achtelfinale des Asien-Cups in Katar auf Saudi-Arabien, im vierten Spiel des Turniers ist man einmal mehr Favorit - und will nach teilweise durchwachsenen Leistungen in der Vorrunde überzeugen. Als Lohn winkt das Viertelfinale gegen Australien.