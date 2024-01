„Erstmals fühlt sich Auto wieder wie Rennauto an“

Zwar dürfe man sich nicht nur auf Simulationen verlassen, da diese nicht mit den Ergebnissen auf der Rennstrecke übereinstimmen würden, dennoch wolle der Wiener positiv bleiben. „Wir können ja schlecht mit dem Gedanken in die Saison gehen, was alles unmöglich ist. Gerade McLaren hat 2023 bewiesen, welch tolle Fortschritte möglich sind.“ Zur Erinnerung: Lando Norris und Oscar Piastri waren in den ersten beiden Rennen ohne Punkte geblieben, am Ende der Saison durfte der britische Rennstall Rang vier in der Konstrukteurswertung bejubeln.