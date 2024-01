Skifahren für Schulen immer noch das Leiwandste

„Weil i wüll Schifoan, Schifoan, wohwohwohwoh, Schifoan, weil Schifoan is des Leiwandste, wos ma si nur vurstölln kann." So besingt Wolfgang Ambros den Volkssport in seiner gleichnamigen Hymne und verdeutlicht, welch lange Tradition dieses Wintervergnügen in Österreich hat. Dennoch, die aktuellen Prognosen rund um den Tourismus in den verschneiten Bergen klingen nach Untergangsstimmung. Aufgrund des Klimawandels wird die weiße Pracht auf den Pisten zusehends weniger. Das hat Folgen für den Wintertourismus, ganz besonders, wenn der Schnee an Weihnachten, Neujahr und in den Sportferien fehlt.