„Solche Spiele machen mich nur noch heißer“

Auch das Thema Nationalteam poppt in Verbindung mit seinem Namen natürlich immer auf. Neben NBA-Star Jakob Pöltl wäre Klepeisz - der mit Ulm in der BBL zurzeit Dritter ist - der wichtigste Spieler im rot-weiß-roten Trikot. Da gibt´s allerdings aktuell einen klaren Stand der Dinge, wie der Güssinger aufklärt. „Ich bin mit allen Beteiligten im Austausch. Aber die Belastung ist momentan enorm, ich hatte seit Saisonbeginn nie zwei Tage am Stück frei und habe viele Partien in den Beinen. Deshalb werde ich dem Nationalteam zurzeit wohl auch erstmal nicht zur Verfügung stehen können. Das gilt zumindest für den Februar.“