Damen-Finale: Sabalenka gegen Zheng - ab 9.30 Uhr

Die Erfolge von Li Na haben Tennis in China bei Kindern und Jugendlichen erst so richtig populär gemacht. Den Lohn erntet das Riesenreich jetzt. Aktuell stehen sieben Spielerinnen aus China in den Top 100. Für die Damen-Organisation WTA kommen die Erfolge von Zheng zu einem günstigen Zeitpunkt. China ist ein wichtiger Markt für das Tennis-Business. Doch erst erschwerte die Coronavirus-Pandemie die Geschäfte, dann sorgte der Fall Peng Shuai dafür, dass es keine Turniere mehr in China gab.