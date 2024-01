Japan folgte Irak im Asien-Cup ins Achtelfinale!

Irak setzte sich auch im dritten Spiel durch und rang Vietnam in Überzahl 3:2 (0:1) nieder. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Vietnam glich in der 91. Minute durch Nguyen Quang Hai aus, doch Aymen Hussein verwandelte seinen zweiten Strafstoß (102.) doch noch. Er hatte in der 83. Minute die Vorentscheidung vom Punkt ausgelassen.