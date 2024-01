Rossi jubelt gegen Capitals, Oilers-Serie hält

Die Minnesota Wild und Marco Rossi haben am Dienstag in der National Hockey League (NHL) ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Das Team aus Saint Paul bezwang vor heimischem Publikum die Washington Capitals mit 5:3, Rossi hatte beim 1:0 durch Brock Faber seinen Schläger im Spiel und erhielt seinen bereits 15. Assist-Punkt in dieser Saison.