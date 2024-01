Viele Gemeinden wollen nicht länger warten

Mehr Bewusstsein wichtiger als Strafen

Nicht vorpreschen will man mit der Umsetzung von Tempo 30 im Stadtgebiet auch in Oberpullendorf. „Wir haben bereits in stark frequentierten Bereichen Zonen. Die Frage wird aber sein, wie man das Bewusstsein in der Bevölkerung für mehr Verkehrssicherheit erhöhen wird können, auch wenn man die Tempolimits künftig nicht kontrolliert“, meint Stadtchef Johann Heisz.