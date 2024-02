Ohne Schienen! Diese Carrera-Bahn ist die Zukunft

121 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete das österreichische Unternehmen Carrera mit Sitz in Puch bei Salzburg im Jahr 2022. Damit stellte es das Rekordjahr in der 60-jährigen Firmengeschichte auf. Vor allem in Mitteleuropa gibt es kaum ein Wohnzimmer, durch das nicht schon einmal die Miniaturautos auf Schienen geflitzt sind. Das soll sich auch nicht ändern! Bis auf die Schienen. Denn im Rahmen der Spielwarenmesse in Nürnberg wurde eine Slotcar-Revolution vorgestellt.