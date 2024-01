„Was machen die?“ Zverev wird Zutritt verweigert

„Ich ging in die Umkleide, der Fitnessbereich befindet sich direkt daneben. Die Security ließ mich aber nicht ins Fitnessstudio, weil ich meine Akkreditierung in der Umkleide vergessen hatte“, schilderte Zverev nach seinem Fünfsatz-Thriller gegen Norrie in Melbourne. Gegen den Briten hatte sich Deutschlands Tennis-Star auch nicht von einem Zuschauerprotest Mitte des dritten Satzes nicht aus der Ruhe bringen. Eine Frau hatte von der Tribüne hinter Zverev Flugblätter auf den Platz geworfen. Sie wollte mit ihrer Aktion offenbar auf den Nahost-Konflikt hinweisen, auf den Zetteln stand „Free Palestine“. Zwei andere Zuschauer zerrten die Person aus der Arena, da keine Ordner eingriffen. Die Partie konnte nach wenigen Minuten fortgesetzt werden.