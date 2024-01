Lkw brannte nach missglücktem „Auftauversuch“

Auch im Pongau war es Montagvormittag sehr kalt. So kalt, dass bei einem Lkw in Kleinarl die Zurrgurte einfroren. Mit den Gurten wollte der 62-jährige Lenker Holzstämme auf seinem Lkw sichern. Als er zu den Gurten griff, merkte er, dass sie eingefroren waren. Also nahm der Lkw-Lenker einen Bunsenbrenner zu Hilfe, der auf der Beifahrerseite lag. Damit wollte er die Gurte auftauen.