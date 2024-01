Pensionist erlitt Kohlenmonoxid-Vergiftung

Giftgas-Alarm in Neuberg an der Mürz in der Steiermark: Am Sonntag erlitt der Bewohner eines Einfamilienhauses eine Kohlenmonoxid-Vergiftung, nachdem er im Keller an einer Heizung hantiert haben dürfte. Der Pensionist musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.