Sechs-Minuten-Hattrick! Girona überrollt Sevilla

Isaac (10.) schockt Girona früh, doch das Gegentor stachelte die Gastgeber so richtig an. Der Ukrainer Artem Dovbyk (13., 15., 19.) narrte die Sevilla-Defensive um Sergio Ramos ein ums andere Mal und sorgte für das zwischenzeitliche 3:1. Tsygankov (56.) und Stuani (89.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Hälfte noch in die Höhe.