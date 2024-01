Martha Krumpecks Anleitung zum zivilen Ungehorsam

Wenn man bedenkt, dass einmal Klimakleben in Wien bis zu 1440 Euro kostet und Klimaschutzaktivistin Martha Krumpeck (32) gerade so viel verdient, dass sie ihre Lebenskosten decken kann, ist verständlich, dass sie ihre Strafen nie bezahlt, sondern lieber in Form von Ersatzfreiheitsstrafen absitzt. So wie im Advent, als sie sechs Wochen lang in einer Zelle im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände ausharren musste. Doch diese Entscheidung hat auch politische Gründe.