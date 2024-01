„Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen“

Treffen wir uns am Schwedenplatz? „Ja, warum denn nicht!“ Geworden ist es dann aber doch ein Café im neunten Bezirk, der Heimat von Hans Huber. Und auch dort war sein „größtes Hoppala, das aber auch ein Glücksfall war“, natürlich Thema beim Gespräch zum 80. Geburtstag der Reporter-Legende. „Auch der 80er ist ein gaaaanz harter Brocken“, zwinkert Huber mit Verweis auf das EM-Quali-Spiel von Österreichs Fußballern 1997 gegen „die Schweeeeden“, wie er damals, „wegen eines technischen Fehlers, an dem ich aber selbst auch schuld war“, live im ORF wie in Zeitlupe sagte, was in Erinnerung blieb.