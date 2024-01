Kufstein: Neues Tor zu Pflegeberufen öffnet sich

„Wir müssen in die Pflegeausbildung investieren“

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele, die sich am Freitag ebenfalls ein Bild von den Gegebenheiten in Kufstein machte, sagte zur „Krone“: „Ich freue mich ganz besonders, dass die HLW Kufstein nun auch diesen attraktiven Weg zur Berufsausbildung für junge Menschen geht. Wir müssen in diesen Ausbildungszweig investieren und dazu die Rahmenbedingungen schaffen, damit es für diejenigen, die dann auch in der Pflege arbeiten möchten, auch möglich ist, ein attraktives Berufsumfeld vorzufinden. Die Basis dazu ist das Interesse der Jugend an der Arbeit in der Pflege.“