„Matthias befindet sich auf dem Weg der Besserung“

Mayer war am Donnerstag bei einem Empfang in Kitzbühel von der Polizei wegen unangenehm auffälligen Verhaltens aus einem Saal verwiesen worden. „Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat“, hatte der ÖSV in einer Presseaussendung mitgeteilt.