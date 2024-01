Polizei-Einsatz! Drama um Olympiasieger Mayer

Am Donnerstag Vormittag schaute der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer noch gut gelaunt im Krone-Haus in Kitzbühel vorbei, sprach an der Seite des Schweizers Beat Feuz über seine neue Rolle im ÖSV-Team, seine Gedanken über das bevorstehende Hahnenkammrennen und den Mythos Kitzbühel. Nichts ließ ahnen, dass ein turbulenter Abend ins Haus stehen sollte …