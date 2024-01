Bundesheer mit Schaufeln und Steigeisen im Einsatz

Nicht der einzige Einsatz für das Heer

Der Kitzbühel-Einsatz ist jedoch nicht der einzige für die Soldaten. „Wir üben parallel den Assistenzeinsatz am Brenner und in Nauders zur Unterstützung der Polizei gegen illegale Migration aus, halten drei Lawineneinsatzzüge bereit, und seit vergangenem Wochenende läuft die Luftraumunterstützungsoperation anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz, die im Zusammenhang mit DAEDALUS24 zu sehen ist. Die kreisrunde Flugverbotszone geht über Teile Tirols drüber. Mit Stand Mittwoch gab es bereits sechs Verletzungen des Luftraumes, die militärische Luftfahrzeuge geklärt haben“, informiert Seidner.