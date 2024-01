Die spiegelglatte Gefahr lauert auf den Straßen

Winterliche Verhältnisse und rutschige Straßen - das waren in diesem Jahr bereits häufig die Gründe für teils wilde Ausritte mit Pkw. So etwa auf der Inntalautobahn bei Tulfes, wo ein Einheimischer (24) wegen Schneematsch gegen eine Wand krachte und auf einer Leitschiene landete - der Mann blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Ebenfalls alle Schutzengel an Bord hatte ein Zillertaler, der am Zellberg bei seiner Fahrt ins Tal ins Rutschen geriet und sich durch einen Sprung aus dem Fahrzeug rettete. Sein Auto landete wenig später in einem steilen Waldstück, wurde schwer beschädigt und musste von der Feuerwehr mit einem Kran geborgen werden.