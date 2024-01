Sport, Strand & Spa

Vegetarische & vegane Küche auf dem Vormarsch

So wichtig auch ein gestärkter Geist ist, so sehr muss man sich ab und zu auch ums leibliche Wohl kümmern. Im Wild & the Moon treffen wir auf Emma Sawko. Die quirlige Französin hat viel zu erzählen. Nach mehreren Stationen in den USA, der Schweiz usw. kam sie 2010 mit ihrer Familie nach Dubai. Und erlebte gleich bei der Einreise, was es bedeutet, als Frau hier zu leben.