Schweiz: Ferien in der Jugendherberge

Pioniere in Sachen Nachhaltigkeit Jugendherbergen gelten in der Schweiz in Sachen Nachhaltigkeit als Pioniere. Auch in Saas-Fee hat das 2014 eröffnete Hostel eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und ist CO2-neutral. Es war der erste öffentliche Holzbau in der Schweiz. „Es wurden auch keine Importhölzer, sondern nur heimische Hölzer verwendet“, so Anthamatten.