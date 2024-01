Burgstaller: „Würde mir einen Haxn ausfreuen“

„Da sind wir im Herbst bestraft worden“

Der bei den Einheiten in Belek immer wieder unterbricht, korrigiert, „Qualität“ einfordert. Jetzt wird an (kreativen) Lösungen in der Offensive gearbeitet. Und am Abschluss. Burgstaller zieht voll mit, treibt seine Mitspieler auch lautstark an. „Konsequenz und Konzentration“ sind für den Routinier die Schlüsselworte. „Wie man mit dem Ball umgeht, Ballverluste vermeiden oder ein Tor erzwingen will - das ist entscheidend. Da sind wir im Herbst bestraft worden“, nennt Burgstaller die Gründe für Rapids enttäuschende Punkteausbeute in der Meisterschaft.