Ratten, Müll und illegales Flüchtlingslager

Im Zuge eines Feuerwehreinsatzes am 30. September vergangenen Jahres kamen die Zustände im „Horrorhaus“ am Margaretengürtel 116 erstmals ans Licht. Das Einsatzteam wurde stutzig als sie Schlaflager im Keller des Wohnhauses vorfanden und völlig zugemüllte Gänge. Nur wenig Tage später rückte die Gruppe für Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der MA 15 an und räumte das Gebäude. Nicht nur einmal. Indes warnt der Polizei-Chef vor Terrorgefahr in der Stadt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.