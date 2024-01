Liebeserklärung an (m)ein Dorf und seine Kreativen

Damals, in den 60er-Jahren, war der Ort noch klein und beschaulich. Ein malerisches Dörfchen wie aus dem Bilderbuch, landwirtschaftlich geprägt und eingebettet in das Zollfeld mit seiner großen, römischen Geschichte. Dass man sich hier an einem wichtigen Wallfahrtsort befindet, bezeugt der mächtige Dom mit seinen Zwillingstürmen. Doch nicht nur Gläubige von nah und fern pilgern seit Jahrhunderten nach Maria Saal.