Nach Dier: Er ist jetzt Bayerns Top-Transferziel

Wichtige Rolle in Paris

Was einer Unterschrift allerdings im Wege stehen könnte: Obwohl der Franzose in 17 Ligue-1-Spielen in der aktuellen Saison erst siebenmal auf dem Rasen stehen durfte, ist er unter Luis Enrique aktuell wichtiger denn je. Während Achraf Hakimi nämlich im Afrika-Cup im Einsatz ist, fehlt Milan Skriniar verletzungsbedingt. Auch die Pariser haben also ihre Abwehrsorgen. Ein Wechsel käme erst infrage, sobald die Pariser selbst einen Ersatz gefunden hätten, heißt es. Erst dann wolle der französische Meister den Rechtsverteidiger zum Verkauf anbieten. 12 Millionen Euro ist Mukiele laut „Transfermarkt.at“ derzeit wert.