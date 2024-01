Russische Bevölkerung dreht durch - viele Morde!

Leiche mit blutigem „Z“ auf dem Bauch

Einen besonders grausigen Fund mussten Polizisten in einem Haus in der Oblast Irkutsk machen. Dort sei eine Leiche mit Dutzenden Verletzungen und einem mit Blut gemalten „Z“ auf dem Bauch entdeckt worden. Der Buchstabe gilt in Russland als Symbol der Unterstützung der „Spezialoperation“. Laut den Angaben hatte der von Bekannten als „verantwortungsbewusst und nett“ beschriebene Bauer Maxim H. bei seinem Nachbarn auf ein paar Gläschen Wodka vorbeigeschaut. Beim Leeren der fünften Flasche (!) des hochprozentigen Gesöffs sei man zu dem Thema Armee und Krieg übergegangen. Ein folgenschwerer Fehler. Der Bauer meinte demnach nämlich, dass er gerne in der Ukraine kämpfen würde. „Was soll denn das für eine Armee sein, wenn man sich sogar die Uniform selbst kaufen muss?“, soll ihn der Nachbar ausgelacht haben. Der Bauer fand den Kommentar allem Anschein nach gar nicht lustig. Er schlug dem Nachbarn offenbar mit der Faust ins Gesicht, traktierte ihn mit einem Schürhaken und ermordete ihn schließlich mit einem Messer, dessen Griff in den Farben der russischen Trikolore gehalten war. Mit dem blutigen Schürhaken habe er den Buchstaben „Z“ auf den Bauch der Leiche gemalt, heißt es in den Dokumenten. Im vom Gericht zitierten Geständnis wird angegeben, dass es aufgrund „unterschiedlicher politischer und ideologischer Ansichten zu der von Russland durchgeführten militärischen Spezialoperation in der Ukraine“ zu der grausamen Bluttat gekommen war. „Ich war dafür, er war dagegen“, erklärte der Bauer nüchtern. Das Gericht wertete das „unmoralische Verhalten des Opfers“, das zum Motiv der Straftat erklärt wurde, als „mildernden Umstand“.