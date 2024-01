Kraftwerk: Modernisierung auf ein Minimum

Die EVN verzichtet also in der neu vorgestellten Variante sowohl auf die sogenannte Stauzielerhöhung, als auch auf die Unterwassereintiefung, also auf die laut NGOs größten Eingriffe in die Natur. Stattdessen konzentriert sie sich ausschließlich darauf, den bestehenden Standort bestmöglich zu sanieren. Damit soll die wichtige Erzeugungsleistung an erneuerbarer Energie ebenso erhalten bleiben, wie die außergewöhnliche Umwelt und Landschaft rund um den historischen Kraftwerksstandort.