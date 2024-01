Bange Momente: Notlandung am Weg zum Afrika-Cup

Die Fußball-Nationalmannschaft von Gambia ist wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen. Das Flugzeug, das das Team von der Hauptstadt Banjul zum Afrika Cup in die Elfenbeinküste bringen sollte, musste nach nur neun Minuten notlanden. Mehrere Spieler seien im Flugzeug ohnmächtig geworden. Grund dafür war der Ausfall der Sauerstoffversorgung in der Kabine. Die Situation spitzte sich zu, laut Berichten herrschte sogar Lebensgefahr, als die Sauerstoffvorräte zur Neige gingen. Zudem sei die Klimaanlage ausgefallen, was die Lage zusätzlich verschärft habe.