Steirer überlebte Lawinenunglück nur knapp

Eine Gruppe an Skitourengehern löste am Mittwochnachmittag eine Lawine am Hochschwab aus. Ein 45-Jähriger wurde 200 Meter in die Tiefe gerissen und prallte gegen einen Baum. Wie durch ein Wunder überlebte er und konnte nach heikler Bergung mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen werden.