Job-Kahlschlag bei Prime Video und MGM Studios

„Wir haben Möglichkeiten identifiziert, um Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder einzustellen“, teilte der Konzern mit. Man werde die betroffenen Mitarbeiter in Nord- und Südamerika am Mittwoch informieren und die in den meisten anderen Regionen bis zum Ende der Woche, hieß es. In anderen Bereichen würden Investitionen erhöht.