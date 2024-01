Buhrufe in Saudi-Arabien: Kroos reagiert ironisch

Kroos zeigt sich kritisch

Kroos fiel häufiger mit kritischen Worten gegenüber „Wüsten-Wechsel“ auf. So ärgerte er sich etwa zuletzt in einem Podcast: „Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da die Motivation Geld ist. Und es ist für einen 28-jährigen Top-Spieler, der bei einem guten Verein in Europa spielt, die einzige Motivation, dahin zu gehen.“