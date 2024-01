Mehrere Verletzte bei Pkw-Unfällen in Tirol

Junge Pkw-Lenkerin landete am Dach

In den frühen Morgenstunden sorgte am Mittwoch eine 19-jährige Einheimische in Reutte für den nächsten Schreckmoment. Sie war auf der Fernpassstraße mit ihrem Pkw ins Rutschen gekommen und flog rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug stürzte daraufhin rund zehn Meter über eine Böschung.