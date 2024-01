„Das wird Tuchel in München nicht überleben“

Duell mit den Römern

In der Bundesliga liegen die Münchner aktuell mit vier Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen (bei einem Spiel weniger) auf Rang zwei. In der Champions League gelang Bayern problemlos der Weg in die K.-o.-Phase, wo die Tuchel-Truppe im Achtelfinale auf Lazio Rom trifft.