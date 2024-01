Toronto verliert Krimi ohne verletzten Jakob Pöltl

Ohne den am linken Knöchel verletzten Center Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Lakers 131:132 verloren. In einem spannenden Spiel fiel erst in den Schlusssekunden die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Die Kanadier sind bereits am Mittwoch wieder im Einsatz, wenn sie neuerlich in Downtown L.A. auf die Clippers treffen.