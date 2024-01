Wildes Gerücht! PSG ist heiß auf Bayerns Kimmich

Tausch und Ablöse für Kimmich?

Bei dem Deal könnte zudem PSG-Verteidiger Nordi Mukiele eine wichtige Rolle spielen. Die Bayern sollen Paris eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro für den ehemaligen Leipziger angeboten haben. PSG stellt sich stattdessen vor, Kimmich als Tausch plus eine zusätzliche Ablöse an Bayern zu leisten.