Schlägerei in Asylunterkunft zwischen zwei Männern

Offensichtlich wollte sich ein 24-jähriger Türke nicht an das geltende Rauchverbot in der Asylunterkunft in Klagenfurt halten. „So kam es gegen 17.30 zum Streit mit einem 25-jährigen Syrer, der eskalierte“, berichtet die Polizei. „Der 25-Jährige schlug mehrfach auf den 24-Jährigen ein und verletzte diesen am Kopf.“