BVB-Beben: Watzke hört als Dortmund-Boss auf

Es war ein Paukenschlag, mitten im Trainingslager. Denn am Montag hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in Marbella verkündet, dass er seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird. Das Ende einer 20-jährigen Ära in Schwarz-Gelb. Wie es mit Watzke genau weiter geht und ob er ab 2026 ein anderes offizielles Amt bei den Dortmundern übernehmen wird, steht derzeit noch nicht fest.