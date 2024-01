Alles vorbereitet: Bühne frei für den Steirerball

Kommenden Freitag lädt der Steirerball wieder in die Wiener Hofburg ein. Eröffnet wird der Wiener Traditionsball von 50 jungen Frauen und Männern. Für die Tanzpaare fand daher am Samstag die Generalprobe statt: In der ehemaligen Fachschule Haidegg in Graz haben sie alle Choreographien geprobt - wie immer unter dem legendären Kommando der temperamentvollen Tanzlehrerin Claudia Eichler.