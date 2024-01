Wie Künstliche Intelligenz die Medizin umkrempelt

Zwischen Risiko und Chance

Die EU-Verordnung wurde als weltweit erstes derartiges Regelwerk für KI bezeichnet. Das ist mit Vorsicht zu betrachten, wie der Rechtswissenschafter erklärte: „China hat bereits mit Regelungen begonnen.“ Es gebe in der westlichen Welt jedenfalls zwei Richtungen. „Wir in Europa interpretieren KI sehr stark als Risiko. In den USA wird sie mehr als Chance gesehen.“ Dem entsprechend will man in Europa eben schnell zu in allen EU-Staaten gleichermaßen geltenden Rahmenbedingungen kommen. In den USA will man durch möglicherweise voreilige Beschränkungen keinesfalls mögliche Innovationen abwürgen.