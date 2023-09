ChatGPT ist bei der Diagnose so gut wie Ärzte

Ärzte lagen in 87 Prozent der Fälle richtig

ChatGPT (Version 3.5) lag in 97 Prozent der Fälle richtig, bei den Ärztinnen und Ärzten war die Diagnose in 87 Prozent der Fälle unter den fünf Vorschlägen. „Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass ChatGPT in der Lage war, medizinische Diagnosen vorzuschlagen, ähnlich wie es ein menschlicher Arzt tun würde", sagte der Notfallmediziner Hidde ten Berg vom Jeroen-Bosch-Krankenhaus in ‘s-Hertogenbosch. Gleichzeitig räumte der Wissenschaftler ein, dass nur wenige und einfache Fälle untersucht worden seien. Damit sind Patientinnen und Patienten gemeint, die genau ein medizinisches Hauptproblem hatten.