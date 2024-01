Klinsis und Herzogs Traum vom großen Coup

Wie sehr das Fehlen dieser Stars schmerzt, zeigt das Beispiel Min-jae Kim, der im Sommer 2023 um 50 Millionen Euro von Napoli zu den Bayern gewechselt war: Er, der kurz vor dem Start des Asien-Cups zum Fußballer des Jahres in Südkorea gekürt wurde, kam diese Saison in München in der Innenverteidigung auf 22 Pflichtspiel-Einsätze, jetzt könnte er bis zu sechs Bundesligaspiele, darunter im Extremfall auch das Topspiel bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen, verpassen.