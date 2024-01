Europas Kopfweh mit dem 2,75-Milliarden-Cup

In Summe stellt Englands Premier League über 50 Spieler ab, die deutsche Bundesliga rund 25, Spitzenreiter Leverkusen muss in den ersten Spielen nach der Winterpause auf vier Stammkräfte (Tapsoba/Burkina Faso, Kossounou/Elfenbeinküste, Adli/Marokko, Boniface/Nigeria) verzichten. Und da das Spitzenspiel gegen Bayern München am 10. Februar ansteht, könnte es sein, dass bei diesem Hit einige Stars nicht dabei sind, die Bayern müssen vorerst auf Sarr (Senegal) und Mazraoui (Marokko) verzichten.