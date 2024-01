2023 wurden 480.000 Reparaturbons eingelöst

Der Reparaturbonus ist im Jahr 2023 rund 480.000-mal in Anspruch genommen worden. Zwischen Anfang Juli und Ende September pausierte der Bonus, weil mehrere Betrugsfälle aufgedeckt wurden, bei denen Betriebe Reparaturen gefälscht und die Förderung eingestrichen hatten. Die Förderung wird nun direkt an Kundinnen und Kunden ausbezahlt und nicht mehr über die Reparaturbetriebe abgerechnet. Österreichweit beteiligen sich derzeit über 3100 Partnerbetriebe an der Förderaktion.