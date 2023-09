Reparaturbonus kann nur online beantragt werden

367 Partnerbetriebe in OÖ

Die Antragstellung bleibt jedoch ausschließlich digital, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem zuständigen Klimaministerium, wo auch noch keine Beschwerden diesbezüglich eingegangen seien. In OÖ gibt es 367 Partnerbetriebe, bei denen der Bonus eingelöst werden kann. „Die Betriebe sind äußerst hilfsbereit und unterstützen Menschen ohne Computer beim Herunterladen des Reparaturbonus. Das funktioniert sehr gut“, so ein Sprecher des Ministeriums. Insgesamt stehen für die Förderaktion 130 Millionen Euro zur Verfügung.