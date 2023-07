Sicherheitsnetz bei Reparaturbonus verschärft

Sicherheitsnetz wird verschärft

Darum habe man nun das Sicherheitsnetz verschärft, so das Ministerium. „Herzstück des Umbaus ist die Förderauszahlung, die künftig direkt an die Kundinnen und Kunden geht. Damit können betrügerische Betriebe nicht länger vom Einreichen gefälschter Reparaturen profitieren“, heißt es. Mit 25. September startet der Reparaturbonus wieder. Bons, die bereits vor dem 2. Juli 2023 beantragt wurden, behalten wie bisher für drei Wochen ihre Gültigkeit. Der Umbau erfolgt in Abstimmung mit der Europäischen Kommission.