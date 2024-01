Das waren die teuersten Oldtimer vergangenes Jahr

Exakt vier Millionen Dollar weniger erlöste im August ein Jaguar XK SS von 1957 in Monterey. Glatt 13 Millionen Dollar waren es für den Ferrari 312PB von 1972, den wiederum RM Sothehy’s im Mai in der Villa Erba in Italien verkaufte. Mit dem Bugatti Chiron Profilée schaffte es sogar ein neuzeitlicher Sportwagen aus dem Jahr 2022 auf Rang 8. 10,7 Millionen Dollar sollen für den 16-Zylinder geflossen sein. Ein Mercedes-Benz CLK GTR Roadster erzielte bei einer Sotheby’s-Auktion in Las Vegas im November 10,2 Millionen Doller.