Kraft: „Von mir aus darf’s turbulent werden“

Auch Manuel Fettner, aktuell Gesamt-Vierter, weiß als Tiroler nur allzu gut, wie wechselhaft die Bedingungen in Innsbruck sein können. „Das Glück spielt hier immer eine Rolle. Wenn der Wind geht, sind die Chancen größer, dass im Klassement noch was passiert.“ Zustimmung gibt es auch von Jan Hörl (Gesamt-5.): „Innsbruck ist immer anfällig vom Wind her. Und eines ist klar: Wenn noch etwas geht, dann auf jeden Fall hier.“