Kraft bei Bergisel-Quali nur von Lanisek getoppt

Der Wind war bei der Qualifikation in Innsbruck ein wesentlicher Faktor. ÖSV-Hoffnung Stefan Kraft, der als letzter Springer antreten durfte, musste sich lange Zeit gedulden, bis er endlich das OK erhielt. Am Ende sprang er bei schwierigen Verhältnisse noch auf 124,5 Meter und belegte damit den starken zweiten Platz.